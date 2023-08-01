Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
Происшествия
Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +28 градусов 1 августа
Мир
В Италии заявили о готовности к участию в миротворческой миссии на Украине
Мир
Один человек погиб в Техасе при схождении с рельсов грузового поезда
Мир
Американский генерал провел серию переговоров по ситуации в Нигере
Армия
Шойгу поздравил специалистов материально-технического обеспечения с праздником
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных
Мир
Суд США огласит приговор россиянину Клюшину 7 сентября
Мир
ООН допустила установление нового рекорда в истории погодных наблюдений
Мир
Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ
Мир
Умер американский актер Пол Рубенс
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по ВВП до диапазона в 1,5-2,5%

Детские игрушки в РФ будут проверять на духовность и нравственность

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В РФ могут ввести процедуру социальной и психологической оценки игрушек и игр. Законодатели планируют определить «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны». Сейчас ведется разработка такого законопроекта, его планируют внесли в Госдуму, рассказала «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Мишка с сюрпризом: чем опасны поддельные игрушки и как их отличить
Контрафакт из-за рубежа дешевле, а российские производители занимают лишь десятую часть рынка

В конце июля этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства Экспертного совета по законотворческой деятельности партии «Единая Россия», резолюция есть в распоряжении «Известий».

В настоящее время в отношении таких товаров проводят лишь санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Разрабатываемый законопроект предполагает ввод системы психолого-педагогической сертификации игрушек. Кроме того, в документе предлагается учесть положения закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, смены пола, запрете порнографических материалов на продукцию для несовершеннолетних лиц», следует из документа.

«Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtim. Этот персонаж оживает и должен убить своего владельца», — сказала Татьяна Буцкая.

По ее словам, критерии такой оценки определит психолого-педагогическое сообщество.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Конспирация монстров: игрушки хотят проверять на духовность и нравственность

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023