В России вырос спрос на пиратскую Windows

В российской рознице в январе-апреле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го почти вдвое выросла доля ноутбуков, продающихся без операционных систем. Об этом говорится в отчете компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия». Его подлинность подтвердил сотрудник одного из российских дистрибьюторов.

Если за первые четыре месяца прошлого года на долю таких гаджетов пришлось 9,1% продаж лэптопов, то за аналогичный период 2023-го — уже более 20,7%, говорится в документе. Участники рынка связывают это с ростом спроса на пиратские версии Windows.

«Спрос на ноутбуки без операционных систем действительно вырос. Связано это с более низкой стоимостью таких устройств. Разница между одной и той же моделью ноутбука с ОС и без нее составляет 5–7 тыс. рублей, а на сэкономленные деньги покупатели приобретают нелегальные «ключи» за 500–1000 рублей», — отметил руководитель направления «Ноутбуки и ПК» ГК «F+ tech | Марвел» Андрей Латышев.

Сейчас ставить нелегальную Windows стало дешевле, комфортнее, а главное, безопаснее, отметил президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин. После прекращения работы Microsoft в России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows недоступна — официально зарегистрированная в РФ версия, с точки зрения американской корпорации, становится нелегальной. А потому не получает ни поддержки, ни обновлений, отмечает эксперт.

В то же время на многих пиратских ресурсах можно купить ключ доступа за $3–4 и получать полноценные обновления и защиту при регистрации через VPN — серверы обновления там тоже, по сути, нелегальны, в то же время найденные уязвимости своевременно устраняются, указывает Юрий Злобин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ПК, Windows: в России растет спрос на пиратские версии этой ОС