Диски с игрой Baldur’s Gate 3 появятся в России в сентябре
Физические носители с игрой по вселенной «Подземелья и драконы» Baldur’s Gate 3 появятся в РФ в конце сентября, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для ПК и Mac при этом состоится 3 августа, а для консолей Xbox и PlayStation 6 сентября.
«Старт продаж версии Baldur’s Gate 3 для консолей ожидается в конце сентября. Игру представят частные продавцы», — сказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.
Аналогичные сроки назвали и в Wildberries. Коробочные издания становятся доступны клиентам в течение нескольких недель после официального релиза с учётом усложненной цепочки поставок, отметили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».
«Известия» также отправили запрос в компанию Buka, которая занимается ввозом компьютерных игр на территорию РФ.
«Диски с играми поставляются по параллельному импорту, поэтому привезти новинки день в день практически невозможно, задержка в среднем как раз и составляет 3–4 недели», — объяснил собеседник «Известий» близкий к одному из IT-дистрибьюторов.
По его словам, сегодня наиболее популярным направлением покупки физических носителей у ритейлеров стала Турция. Это связано с тем, что большинство игр, в том числе Baldur’s Gate 3 не дублируют на русский язык, а субтитры к играм добавляют практически во всех регионах, отметил он.
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Сети подземелья: диски с игрой Baldur's Gate 3 появятся в РФ в сентябре