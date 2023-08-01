Сети подземелья: диски с игрой Baldur's Gate 3 появятся в РФ в сентябре

Диски с самым главным игровым релизом для фанатов вселенной «Подземелья и драконы» Baldur's Gate 3 появятся в РФ в конце сентября, рассказали «Известиям» ритейлеры. Такая задержка объясняется не только логистикой, но и тем, что на PlayStation и Xbox новинка появится только спустя месяц после релиза на компьютерах. Почему фанаты так ждут проект и как приобрести его в цифровом виде — в материале «Известий».

Нелегкий путь

Диски с игрой по вселенной «Подземелья и драконы» Baldur's Gate 3 появятся в РФ в конце сентября, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для ПК и Mac при этом состоится 3 августа, а для консолей Xbox и PlayStation — 6 сентября.

— Старт продаж версии Baldur's Gate 3 для консолей ожидается в конце сентября. Игру представят частные продавцы, — сказали «Известиям» в пресс-службе Ozon.

Аналогичные сроки назвали и в Wildberries. Коробочные издания становятся доступны клиентам в течение нескольких недель после официального релиза с учетом усложненной цепочки поставок, отметили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Справка «Известий» «Подземелья и драконы» — настольная ролевая игра, выпущенная в 1974 году. Согласно правилам, в ней есть ведущий, который действует от лица всех неигровых персонажей, а также определяет правила, и игроки, которые управляют собственными персонажами. В течение игры каждый участник задает действия для своего персонажа, а результаты действий определяются мастером в соответствии с правилами. Случайные события моделируются броском кубика. Впоследствии по вселенной было выпущено несколько проектов, в том числе фильмы, сериалы и компьютерные игры.

«Известия» также отправили запрос в компанию Buka, которая занимается ввозом компьютерных игр на территорию РФ.

— Диски с играми поставляются по параллельному импорту, поэтому привезти новинки день в день практически невозможно, задержка в среднем как раз и составляет три-четыре недели, — объяснил собеседник «Известий», близкий к одному из IT-дистрибьюторов.

По его словам, сегодня наиболее популярным направлением покупки физических носителей у ритейлеров стала Турция. Это связано с тем, что большинство игр, в том числе Baldur's Gate 3, не дублируют на русский язык, а субтитры к играм добавляют практически во всех регионах, отметил он.

— Кроме того, за последнее время курс лиры сильно просел, и Турция становится одним из самых выгодных регионов для приобретения дисков, хотя некоторые издатели уже повышают цены на свои игры, — добавил собеседник «Известий».

Цифровые злоключения

Игра бельгийской студии стала одним из немногих современных проектов, для которых версия для компьютеров на Windows и Mac выходит на месяц раньше, чем релиз для консолей. Кроме того, она официально появится в российской версии магазина Steam — стоимость начинается от 2 тыс. рублей за стандартное издание.

Сейчас российские обладатели компьютеров могут пополнить Steam сразу несколькими способами, например через электронный кошелек Qiwi, МТС Банк, Webmoney, а также сервис Payberry. Однако при пополнении каждым из этих способов нужно быть готовым к высокой комиссии (в некоторых случаях до 30%), поэтому выгоднее перевести цифровой магазин в другой регион, например ту же Турцию или Казахстан.

Что касается цифровой версии для консолей Xbox и PlayStation, то тут есть несколько вариантов. Так, цена Baldur's Gate 3 в Турции для Xbox и PlayStation составляет 699 лир (это около 2,4 тыс. рублей). Посредники на «Авито» и Plati.ru продают игру в среднем за 3 тыс. рублей.

Также можно завести виртуальную карту турецкого банка. Если раньше одним из самых удобных способов был Oldubil, то не так давно сервис ввел комиссию почти в 10% за пополнение, поэтому стоит рассмотреть другие варианты. На момент написания материала одним из самых выгодных вариантов для оплаты товаров в турецком магазине PlayStation и Xbox стал сервис Ininal. Приложение работает полностью на русском языке, однако для регистрации потребуется селфи с действующим заграничным паспортом.

Пополнять его можно напрямую через криптобиржу Binance или же методом P2P-торговли (обмен валют между людьми). В первом случае комиссия составит 3% от суммы платежа, во втором — две лиры. Для пополнения через P2P необходимо поменять USDT на лиры, после чего можно оплачивать товары в турецких магазинах PlayStaion и Xbox.

Альтернативный способ покупки игр для консолей — покупка ключа активации у российских ритейлеров. Там услуга активации игры стоит 7 тыс. рублей.

— В наших сетях уже доступна услуга по активации предзаказа цифровой версии игры Baldur's Gate 3, которая позволит получить ранний доступ к игре на консоль PlayStation 5. При покупке клиент получает код, ссылку в личный кабинет и инструкцию для активации, — пояснил представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

Стоимость формируется исходя из ценового предложения партнера, который предоставляет код, курса валют, транзакционных издержек и затрат на техническую поддержку, добавил он.

Почему ждем

Эксперты считают, что у Baldur's Gate 3 есть все шансы стать одной из самых популярных игр этого года наряду с такими проектами, как Atomic Heart, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy, и другими. За последний месяц интерес к игре вырос в 1,6 раза.

— Проект заинтересует не только поклонников фэнтезийных компьютерных игр, но и любителей настолок: в основе новинки лежит популярная франшиза «Подземелья и драконы». А учитывая рост популярности «Подземелий» за последние годы и недавний выход фильма по этой вселенной, у предстоящего релиза есть все шансы стать хитом, если, конечно, разработчики не проигнорируют оптимизацию, — сказал обозреватель «Известий» по играм Олег Клещев.

«Врата Балдура» вполне могут стать достойной альтернативой неоднократно пройденному и горячо любимому геймерами «Скайриму». Вселенная «Подземелий и драконов» огромная, в ней много интересных и захватывающих историй, о которых знают только поклонники настольной ролевой игры, и их как раз можно использовать для сиквелов, приквелов и спин-оффов, добавил эксперт.

— Именно на примере этой новинки интересно наблюдать тот прыжок, который сделали видеоигры с начала века. Редко когда между выпуском двух частей серии проходит настолько много времени (предыдущая часть вышла 23 года назад.— «Известия»). И при этом все ключевые аспекты остаются неизменными: жанр, сеттинг, игровая механика. Поэтому в Baldur's Gate 3 мы видим прогресс игровых технологий в чистом виде, — сообщил создатель медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.

Игра обещает стать одной из самых глубоких, интересных и технически продвинутых ролевых игр всех времен. Если она будет успешной, то, вероятнее всего, другие крупные студии также обратят внимание на жанр изометрических RPG, который сейчас находится, мягко говоря, в упадке, резюмировал руководитель PR-направления онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School Дмитрий Морисон.