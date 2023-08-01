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Врач перечислил снижающие риск развития рака продукты

Врач Патель заявил, что ягоды, рыба, орехи и цельнозерновые сократят риск рака
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Ягоды, цельнозерновые продукты, орехи, семена и рыба может снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом 20 июля написал Daily Express со ссылкой на врача Сунни Пателя.

Отмечается, что продукты, которые препятствуют распространению воспалительных процессов, помогут предотвратить развитие рака. Среди продуктов с высоким содержанием антиоксидантов Патель назвал ягоды, богатые антоцианами и витамином C. Среди них — черника и малина.

«Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые вызывают стресс и провоцируют воспаления», — сказал Патель.

Как сообщил врач, в рыбе, например, в лососе, макрели и сардинах, содержатся жирные кислоты омега-3, которые также купируют воспалительные процессы. Рекомендуется ввести в рацион 100–120 г рыбы не менее раза в неделю.

Грецкие орехи, миндаль, семена чиа и льна также содержат антиоксиданты и полезные жиры.

Кроме того, цельнозерновые продукты богаты клетчаткой и различными питательными веществами, которые могут способствовать снижению уровня воспаления, а следовательно, и риска развития рака.

«Клетчатка может способствовать здоровому микробиому кишечника, который играет роль в иммунной функции и регуляции воспаления», — добавил Патель.

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Ранее, 21 июля, врач высшей категории, д.м.н., заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского», хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян рассказал, что боли в животе, непрекращающаяся тошнота, беспричинное снижение веса и вздутие могут указывать на развитие рака кишечника.

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