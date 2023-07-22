Онколог перечислил первые признаки раковой опухоли в кишечнике

Боли в животе, непрекращающаяся тошнота, беспричинное снижение веса и вздутие могут указывать на развитие опухоли в кишечнике, рассказал 21 июля «АиФ» врач высшей категории, д.м.н., заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского», хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян.

Он отметил, что указывать на возможное развитие онкологии могут постоянная изжога и разжижение стула. Подобные симптомы не стоит игнорировать, несмотря на деликатность проблемы, указал специалист. На приеме при обращении с такими проблемами врач назначит тест на кровь в кале, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие онкологического процесса на ранних стадиях.

Между тем кровь в кале может говорить не только об онкологии. Если тест покажет скрытую кровь, необходимо продолжать обследование для установки точного диагноза, поскольку положительный результат может оказаться и при язве желудка либо геморрое, а также эрозии пищевода или полипах.

Ранее, 20 июля, главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что на начальных стадиях рак почки обычно протекает бессимптомно, однако по мере развития заболевания могут появляться такие симптомы, как кровь в моче, стойкая боль в спине или боку, необъяснимая потеря веса, усталость, которая не исчезает даже после достаточного отдыха, а также повышение температуры тела.

До этого, 18 июля, Серяков рассказал, что рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак простаты занимает второе место по частоте выявления всех онкологических заболеваний у мужчин (на первом месте — рак легкого), указал врач.