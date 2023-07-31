Рождаемость на Украине за полгода 2023-го снизилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорят опубликованные в понедельник, 31 июля, данные сервиса «Опендатабот», занимающегося агрегацией официальных данных в стране.

Так, за первые шесть месяцев текущего года родилось 96 755 детей, в то время как за соответствующий период 2021-го этот показатель составил 135 079 детей.

Показатель рождаемости в стране в целом снижался с 2013 года примерно на 7%. В настоящее время, как указывает ресурс, наблюдается «самое большое сокращение за всё время независимости страны».

Предыдущее крупное падение рождаемости фиксировалось в 2015 году. Тогда этот показатель снизился на 12% за год.

В начале июня «Газета.Ru» со ссылкой на аналитический центр «Украинский институт будущего» сообщала, что население Украины сократилось до 29 млн человек, а рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне.

В феврале бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор отмечал, что серьезные демографические проблемы на Украине ставят под сомнение дальнейшее существование государства. По его словам, демографический кризис в стране явился следствием оттока населения, так как с начала конфликта около четверти украинцев покинули страну.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение об этом было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.