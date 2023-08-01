Эксперты спрогнозировали курс рубля на август

Август традиционно считается самым сложным месяцем для рубля, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты 1 августа и привели свои прогнозы по курсу нацвалюты.

Согласно данным сайта Мосбиржи, накануне американская валюта достигла 91,6 рубля, европейская — почти 100,8.

«Скорее, она (российская валюта. — Ред.) будет колебаться в районе важных психологических уровней — 90 [рублей] в случае с долларом и 100 [рублей] в случае с евро. Относительно юаня возможно небольшое укрепление», — сказал советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров.

Говоря о факторах, влияющих на курс, он напомнил, что ранее усложнились заграничные путешествия, при этом вырос спрос на внутренний туризм и поездки в страны СНГ.

«Получается, что потребность россиян конвертировать рубли в доллары и евро для путешествий снижается, так как в большинстве этих стран рубль в ходу. Это значит, что сезонный фактор туризма на рубль будет влиять меньше, чем обычно», — считает он.

Он отметил, что сезон отпусков также влияет на производственную активность: в последний летний месяц она ниже обычного.

«На этом фоне экспортные поступления снижаются, а импорт остается стабильными. Данный фактор, действительно, стоит принять во внимание с учетом того, что сальдо торгового баланса является значимым тригером курсообразования. На это даже указывал Банк России, объясняя ослабление рубля в этом году», — рассказал Федоров.

По его словам, участники торгов на рынке прекрасно знают об исторически слабом августе, и это предопределяет их валютные ожидания. Такой психологический фактор может способствовать ослаблению рубля, потому что рынок очень зависим от настроений тех, кто на нем торгует, объяснил эксперт.

«Однако не стоит забывать, что Банк России перешел от политики сохранения ключевой ставки без изменений к циклу ее ужесточения. Рынку был дан достаточно четкий и недвусмысленный сигнал. Кроме того, с 1 августа начнет работать механизм «зазеркаливания» рублевых трат ФНБ в юанях. Думаю, Центробанк принял данные меры по поддержке рубля именно сейчас, понимая сильное давление на него обозначенных факторов. Именно поэтому я не ожидаю существенной девальвации российской валюты в августе», — заключил Федоров.

В свою очередь, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин считает, что спрос на валюту в этот период всё-таки оказывает дополнительное давление на курс национальной валюты.

«Девальвация рубля к американскому доллару с начала года составляет 28,9% и 37,3% к евро. Ослабление в июле к доллару пока составляет 2,1%, а к европейской валюте 3,5%. Единственный месяц в этом году, который закрылся в минус, является январь», — обратил внимание эксперт.

При этом, по его мнению, драйверами, оказывающими давление на рубль в августе, могут быть геополитические события и окончание налогового периода.

«Несмотря на ретроспективные данные, больше склоняюсь к умеренной коррекции в районе 88–89 рублей за доллар США», — отметил Чеврычкин, добавив, что евро может находиться в диапазоне 98–99 рублей.

Среди факторов, которые могут добавить фундаментально поддержку рублю в августе, он назвал рост цены на нефть.

«Котировки черного золота с начала лета выросли на 18,3%. Данный факт безусловно отразится на притоке валюты», — подчеркнул аналитик.

Еще один фактор — поднятие ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка РФ, в связи с чем возможно усиление позиций продавцов, добавил Чеврычкин.

Ранее, 6 июля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.