Три человека пострадали после опрокидывания лодки в Москве

В Серебряном бору в Москве опрокинулась лодка. Об этом 31 июля сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, пострадали три человека, их доставляют на берег.

Подробности случившегося выясняются.

30 июля на реке Сок в селе Малая Царевщина Самарской области в 15 м от берега неизвестный на катере изрубил винтом ноги купавшейся 12-летней девочке. Ребенка госпитализировали с сильной кровопотерей. Неизвестный, управлявший катером, скрылся с места происшествия, его ищут.