Онколог назвал сроки развития рака легкого у курильщиков

Рак легкого — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. По статистике в России каждый год выявляется около 60 тыс. новых случаев. О том, какие факторы влияют на его развитие, основных симптомах заболевания, а также о том, через какое время у курильщиков может развиться эта патология, «Известиям» 1 августа, во Всемирный день борьбы с раком легкого, рассказал заведующий отделением химиотерапии №1 ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова» Федор Моисеенко.

Он отметил, что рак легкого — это очень агрессивное заболевание, но при этом выявить его сложнее, чем, например, опухоль толстой кишки или опухоль молочной железы, при которых пациенты могут заметить симптомы уже на начальных стадиях.

«Рак легкого протекает по-другому: на ранних этапах зачастую нет явно выраженных симптомов, пациента может ничего не беспокоить до появления отдаленных метастазов. Более чем у половины российских пациентов заболевание выявляется на третьей и четвертой стадиях, когда, к сожалению, пациента уже невозможно прооперировать», — рассказал Моисеенко.

По его словам, опухоль чаще всего связана с курением. Однако для того, чтобы курение вызвало рак, необходимо много времени — человек должен курить в течение десятков лет, потом должны пройти еще годы, прежде чем на этом фоне сформируется опухоль.

«Всё дело в последовательности тех изменений, к которым приводит курение: под воздействием веществ табачного дыма в нормальных клетках бронхов и легких происходят повреждения и появляются сначала одни мутации, потом другие. В совокупности эти изменения превращают нормальную клетку в опухоль. Это очень длительный процесс, который реализуется в среднем у пациента к 64 годам. Однако с улучшением возможностей диагностики мы всё чаще начинаем выявлять опухоли и у более молодых пациентов», — отметил онколог.

Кроме того, он обратил внимание, что фактором развития опухоли, хотя и менее активным, также является пассивное курение — считается, что к развитию опухоли пассивное курение может привести спустя 20 лет активного контакта продуктов горения табака, смолы дыма во вдыхаемом воздухе со слизистыми организма.

«С курением ассоциировано подавляющее большинство случаев рака легкого — до 90%. Еще примерно у 10% заболевание не связано с этой пагубной привычкой. Обычно это пациенты молодого возраста — до 40–50 лет. У них опухоль развивается из-за внутренних факторов и генетических особенностей», — подчеркнул Моисеенко.

По его словам, если опухоль выявлена в молодом возрасте, то специалисты в первую очередь проверяют наличие специфических мутаций. Обследование и лечение таких пациентов идет иначе, чем возрастных, у которых фактором развития заболевания стало курение. В 90% случаев для лечения пациентов с мутациями подходит таргетная терапия.

Врач также рассказал об основных симптомах рака легкого. По его словам, это усиление одышки, кашель, кровохарканье. Однако, если говорить о тех, кто долгое время курит, то довольно часто у них есть сопутствующие заболевания, например хроническая обструктивная болезнь легких, сопровождающаяся кашлем и одышкой.

«Такие пациенты чаще болеют пневмонией, ОРЗ с кашлем и даже кровохарканьем. Так что рак легкого можно перепутать с респираторными заболеваниями. Помимо этого, рак легкого по симптомам можно перепутать и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что у пациентов с сердечной недостаточностью снижено кровоснабжение легких — у них часто появляется одышка», — рассказал Моисеенко.

Поэтому если человек заметил, что у него участился кашель, появились ощущение стесненности в груди и одышка и эти симптомы не проходят долгое время, — это повод обратиться к врачу.

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