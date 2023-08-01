Боец фильма: «За Палыча» обогнал Джонни Деппа

Лидером проката стала российская комедия «За Палыча!» — 69 млн рублей. «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом спустилась на вторую строчку — 62 млн. А замыкает тройку лидеров «Вызов» Клима Шипенко — 14,5 млн. Суммарные сборы космической драмы почти добрались до отметки в 2 млрд рублей. «Известия» подводят итоги предпоследнего июльского уикенда в кино.

«Палыч», Депп и снова «Вызов»

Комедия «За Палыча!» от автора «Красного призрака» Андрея Богатырева по итогам минувшего уикенда заняла первую строчку топа ЕАИС, заработав в прокате 69 млн рублей. На комедию о пожилом десантнике и его внуке сходили 228 тыс. человек, хотя общее число посетителей кинотеатров составило чуть больше 825 тыс.

«Палыч» показал лучшее число зрителей за последние несколько месяцев: выше результат был только у продолжения «Кахи» в мае (455 тыс. в премьерный уикенд). Несмотря на внушительную кассу и число сеансов (20 тыс.), наработка и средняя наполняемость залов у фильма скромная: по 3,5 тыс. рублей и 11 человек соответственно.

— У новинки ожидаемо была фора в большем количестве сеансов, плюс выход в преддверии Дня ВДВ поможет приумножить кассу, — объяснила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

Костюмированная историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом не сильно отстает лидера проката — у ленты 62 млн рублей кассы. Но стоит оговориться, что картину Майвенн показали 10,5 тыс. раз, а у «Палыча» сеансов почти в два раза больше. Фильм также демонстрирует лучшие результаты по наработке и наполняемости залов: 5,9 тыс. рублей и 14 зрителей на один показ. Даже короткометражные ленты, с которыми предсеансовым обслуживанием показывают западные новинки, не дотягивают до «серебряного» призера.

«Вызов» Клима Шипенко замыкает топ-3, поднявшись с пятой строчки. Сборы ленты, конечно, не такие внушительные (14,5 тыс. рублей), как у лидеров проката, но в среднем один сеанс космической драмы собирал по 14 человек и 4,5 тыс. рублей кассы. Это уже сопоставимо с показателями «Жанны Дюбарри». По словам Ольги Зиняковой, до конца лета «фильм точно будет работать» — эксперт прогнозирует освоение планки в 2 млрд рублей.

— Очевидно, картину двигает вперед и отсутствие ярких аналогов, и сарафан, и отличная промо-кампания. Она помогла фильму встретить своего зрителя и подогревать интерес спустя месяцы после премьеры. Эффекта «Чебурашки», правда, здесь искать не стоит — это картина с другими смыслами, которая взаимодействует со зрителем не на уровне поп-культуры, — объяснила глава КАРО.

Инопланетяне, триллеры и ужасы

На прошлой неделе триллер «Гипнотик» с восставшим из актерского пепла Беном Аффлеком был на второй строке рейтинга ЕАИС по кассовым сборам, то теперь он опустился на 6-е место: интерес к Сорвиголове упал. А вот семейное кино «Хвостатые пришельцы» про инопланетян, прячущихся на Земле в костюмах собак, уверенно занимает четвертую строчку, взяв 13,5 млн рублей за первый уикенд при общем числе зрителей в 52 тыс. человек и почти 6 тыс. сеансов за период с премьеры 27 июля.

Австралийский хоррор «Реинкарнация. Новая глава» замыкает топ-5, собрав кассу в 12,3 млн рублей за первый уикенд с 38 тыс. зрителей на 4 тыс. сеансов. С учетом низкой популярности ужастиков среди российской кинотеатральной аудитории, удивительно, что он обогнал не вошедшую даже в дюжину ЕАИС «Схватку с дьяволом», в которой при этом сыграл не «ноу-нейм», как в «Реинкарнации», а Николас Кейдж.

Прогнозируемые успехи

Динамика посещаемости кинотеатров в этом году, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, выше. Но премьер в конце лета все равно не много: в основном, кассу собирают холдоверы, а ярких премьер только две — «Жанна Дюбарри» и «За Палыча». Ольга Зинякова отмечает, что «Жанна Дюбарри» держится «бодро и многообещающе»: по наработке это лучший фильм рейтинга, а общее количество зрителей и сборов держатся на уровне премьерного уикенда.

Успех «Жанны Дюбарри» напрямую связан и с сарафанным радио, и с триумфальным возвращением Джонни Деппа на большой экран. Скорее всего, выбить французскую драму из тройки лидеров будет сложно, но в следующем месяце ожидается несколько не менее ярких релизов, которые могут приглянуться как семейной аудитории, так и любителям хорроров.

— Август очевидно недоупакован, однако есть несколько релизов, которые точно сделают кассу и найдут своего зрителя. Это семейный фильм «Баба Яга спасает мир», хоррор «Два, три, демон, приди!», драма «Свидетель», семейный фильм «Чижик-пыжик возвращается», мультфильм «Ледибаг и Суперкот: Пробуждение силы», — дала прогноз Ольга Зинякова.

Действительно, перечисленные фильмы кажутся более или менее ожидаемыми: например, предпродажи билетов на «Бабу Ягу» составляют 400 тыс. рублей уже сейчас, тогда как премьера состоится 3 августа. Насколько прогнозы будут соответствовать практике, покажет бокс-офис следующей недели.