Таможня Пулково обнаружила колонию муравьев в посылке из Италии

Таможенники почтового поста петербургского аэропорта Пулково обнаружили колонию муравьев вместо детских игрушек в посылке из Италии. Об этом 31 июля сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

При сканировании коробки сотрудники увидели 128 стеклянных пробирок, в которых перемещались насекомые.

«Ветеринарный контроль подтвердил, что они относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Таможенниками принято решение об отказе в выпуске посылки. Муравьи возвращены отправителю», — говорится в сообщении ФТС.

В отношении получателя решается вопрос о возбуждении административного дела по факту несоблюдения запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ).

Ранее, 26 июля, в ФТС сообщили, что в аэропорту Внуково сотрудники таможни задержали гражданина Узбекистана при попытке провезти бриллианты в трусах.