Таможня Пулково обнаружила колонию муравьев в посылке из Италии
Таможенники почтового поста петербургского аэропорта Пулково обнаружили колонию муравьев вместо детских игрушек в посылке из Италии. Об этом 31 июля сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
При сканировании коробки сотрудники увидели 128 стеклянных пробирок, в которых перемещались насекомые.
«Ветеринарный контроль подтвердил, что они относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Таможенниками принято решение об отказе в выпуске посылки. Муравьи возвращены отправителю», — говорится в сообщении ФТС.
В отношении получателя решается вопрос о возбуждении административного дела по факту несоблюдения запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ).
Ранее, 26 июля, в ФТС сообщили, что в аэропорту Внуково сотрудники таможни задержали гражданина Узбекистана при попытке провезти бриллианты в трусах.