Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней

Парламент Молдавии продлевает режим ЧП с 3 августа на 60 дней из-за рисков в связи с ситуацией на Украине. Постановление принято 31 июля, следует из трансляции на сайте законодательного органа.

Инициатором стал премьер-министр Дорин Речан. Постановление было утверждено 55 голосами депутатов проевропейской Партии действия и солидарности, всего в парламенте заседает 101 депутат. Оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста и в голосовании не участвовала.

Как уточняет «Газета.Ru», министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила, что предпосылок для отмены режима ЧП нет, он должен быть продлен. Она попросила премьера страны включить соответствующий проект в повестку сегодняшнего заседания парламента.

Режим ЧП в Молдавии действует с начала 2022 года, изначально его ввели из-за возможных перебоев в поставках газа. Затем причиной продления молдавские власти назвали ситуацию на Украине.