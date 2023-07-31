Lamborghini может продать рекордные 10 тыс. автомобилей в 2023 году

Итальянский производитель автомобилей люксового сегмента и суперкаров Lamborghini может достичь отметку 10 тыс. проданных машин к концу 2023 года, сообщает агентство Reuters.

Компания Lamborghini, часть крупного немецкого автоконцерна Volkswagen, за первые полгода 2023-го продала 5341 автомобиль, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Самыми популярными моделями производителя стали суперкар Huracan и кроссовер Urus ― заказы на них оформлены вплоть до конца следующего года.

В первом полугодии выручка Lamborghini составила более чем €1,4 млрд. Это на 6,7% больше, чем в период с января по июнь 2022 года. Вместе с выручкой на 7,2% выросли и операционные доходы компании ― до €456 млн.

Наиболее популярными автомобили Lamborghini оказались среди покупателей из таких экономических регионов, как ЕМЕА (2285 проданных авто), Северная Америка (1857 ед.), Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония (1199 ед.).

Ранее, 27 июля, стало известно, что за первые шесть месяцев в России продали на 15% больше люксовых автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период 2022-го. Всего в первом полугодии продано 1089 люксовых авто на вторичном рынке. 448 машин от этого числа — Bentley, 230 единиц — Maserati, 192 единиц — Rolls-Royce, 120 единиц — Lamborghini, 70 единиц — Ferrari, 29 единиц — Aston Martin.

Также эксперты назвали самые популярные модели. Это Bentley Continental GT, Maserati Levante, Bentley Bentayga, Bentley Continental Flying Spur и Lamborghini Urus.