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Российский рынок подержанных люксовых авто в I полугодии вырос на 15%

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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По итогам шести месяцев 2023 года в России продали на 15% больше люксовых автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщают аналитики «Автостата».

Всего в первом полугодии продано 1089 люксовых авто на вторичном рынке. 448 машин от этого числа — Bentley, 230 ед. — Maserati, 192 ед. — Rolls-Royce, 120 ед. — Lamborghini, 70 ед. — Ferrari, 29 ед. — Aston Martin.

Также эксперты назвали самые популярные модели. Это Bentley Continental GT, Maserati Levante, Bentley Bentayga, Bentley Continental Flying Spur и Lamborghini Urus.

73% покупателей люксовых авто с пробегом проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Поехали в сервис: в России растет спрос на услуги техцентров
Автовладельцы стали чаще ремонтировать машины

Днем ранее, 26 июля, аналитики сообщили, что в июне российские автовладельцы потратили суммарно 233,6 млрд рублей на покупку новых автомобилей.

36,3 млрд рублей от этой суммы (более 15%) заняли автомобили люкс- и премиум-сегментов, в то время как 52,7% (123,2 млрд рублей) от июньского авторынка пришлось на автомобили китайских брендов: их число в прошедшем месяце составило 40,7 тыс. ед.

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