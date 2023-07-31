Эксперт объяснил летнее ослабление рубля к доллару и евро

Летнее ослабление рубля к доллару и евро было связано как с динамикой торгового баланса (дисбаланс экспортно-импортных потоков: значительное увеличение импорта при сокращении экспорта), так и с окончанием налогового периода, рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов 31 июля.

По данным сайта Мосбиржи на 15:57, доллар достиг уровня почти в 91,6 рубля, евро — 101 рубля. 3 июля американская валюта торговалась в районе 88,7 рубля, европейская — 96,6.

«Если до февраля 2022 года Россия имела совокупный приток долларов и евро в среднем на уровне $35–40 млрд за месяц, то экспортные доходы в апреле-мае в долларах и евро оказались на уровнях $12 млрд и $11 млрд соответственно, при этом отток по импорту составил $9 млрд. Снижение экспорта произошло также на фоне слабого спроса на ресурсы на мировых рынках, связанное с ожиданиями рецессии в крупнейшей экономике мира и большим дисконтом к цене нефти и газа для Индии и Китая», — сказал он.

Эксперт также отметил отток капитала, снижение сальдо текущего счета, восстановление импорта и снижение цен на российские экспортные товары на мировом рынке.

Кроме того, Шатов напомнил, что спрос на наличную валюту летом со стороны россиян традиционно возрастает из-за увеличения частоты путешествий в сезон отпусков и снижения деловой активности. При этом возросшие политические риски также увеличивают спрос на валюту как средство сбережения быстро обесценивающихся активов, добавил он.

«Наблюдения исторической динамики показывают, что традиционно в августе курс доллара и евро укрепляется по отношению к российской валюте. Но текущая ситуация характеризуется своей нестандартностью. До 28 августа российские экспортеры обязаны уплатить основные налоги в бюджет, поэтому они будут активно продавать валюту ближе к концу месяца, что может в некоторой степени сыграть на руку рублю», — подчеркнул Шатов.

По его словам, есть и надежда на рост цен на нефть на мировом рынке, что, в свою очередь, может стимулировать экспортные доходы.

Эксперт обратил внимание на то, что импульс на укрепление нацвалюты после решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 8,5% оказался краткосрочным. Он не исключил, что если в следующем месяце будет реализовано много сделок по выходу иностранцев из российских активов, то это может негативно повлиять на курс, однако, вероятно, в этот период влияние этого фактора будет ограниченным.

«Скорее всего, в августе доллар будет колебаться в рамках диапазона 90–95 рублей, а евро — 99–104 рублей», — заключил эксперт.

6 июля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.

В тот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России заявил, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление.