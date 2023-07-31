Инспекторы заповедника на Камчатке заметили на реке 13 медведей-рыбаков

Инспекторы Кроноцкого заповедника на Камчатке запечатлели 13 медведей, которые ловили рыбу в устье реки Тихая, впадающей в Кроноцкий залив. Даже группа людей, проходивших мимо, не помешала медвежьей рыбалке.

Государственный инспектор заповедника Юлия Холодилова написала в Telegram-канале резервата, что в реку Тихая вошла горбуша. Поэтому ничего необычного в поведении медведей не было. Конкуренции с сородичами не было потому, что рыбы предостаточно, хватит на всех, нет необходимости бороться за пищу, отмечает ИА KamchatkaMedia.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что в Магадане медведь напал на девушку, она погибла. Позже медведя ликвидировали. Это не первый случай нападения медведя на человека за последнее время в Магадане. 19 июня сообщалось об обнаружении тела мужчины со следами нападения. Еще троих пострадавших от хищника госпитализировали.