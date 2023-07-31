Военный эксперт заявил о достижении РФ большого прогресса в совершенствовании ВМФ

Военно-морскому флоту (ВМФ) России уделяется большое внимание, несмотря на участие страны в специальной военной операции на Украине. Об этом 31 июля «Известиям» заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Накануне российский лидер Владимир Путин сообщил, что ВМФ России только в этом году пополняют 30 кораблей разных классов. По его словам, в числе заступивших на боевое дежурство кораблей — ракетный корвет «Меркурий».

«На фоне того, что было лет 20 назад, — это очень большой прогресс. Строятся большие корабли, подводные лодки. Например, крейсер атомно-стратегического назначения «Император Александр III» введен в строй. И еще многоцелевая подводная лодка, и еще дизель-электрические подводные лодки, одна из которых была на рейде, и «Меркурий», и, скорее всего, будет фрегат «Адмирал Головко». Будут малые ракетные корабли для Черноморского флота, один из которых «Циклон», — сказал эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что флот крайне важен в обеспечении безопасности государства.

«Исходя из того, что мы сейчас ведем специальную военную операцию, и средств на это уходит много, то, что ВМФ уделяется внимание, это говорит о том, что судостроительная программа для военного кораблестроения действует. Корабли заложены, они достраиваются», — сказал он.

Также 30 июля Путин назвал ВМФ нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой. Российский лидер подчеркнул, что флот с петровских времен служит стране, в его летопись вписаны триумфальные победы в морских баталиях и научные открытия.