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Mitsubishi показала первые фотографии нового компактного кроссовера

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Фото: mitsubishi-motors
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Японская компания Mitsubishi обнародовала первые фотографии нового компактного кроссовера, который будут производить в Индонезии. Название новинки производитель пока что не раскрывает. Об этом сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Новый переднеприводный компакт-кроссовер будет поставляться с полуторалитровым двигателем в паре с бесступенчатым вариатором. Габариты Mitsubishi: 4390x1810x1660 мм. Клиренс автомобиля составляет вполне внедорожные 222 мм. Более точные характеристики новинки станут известны позже, 10 августа, когда в Индонезии состоится международный автосалон.

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Ранее, 27 июля, Mitsubishi официально представила новое поколение пикапа Mitsubishi L200. Модель также известна в некоторых странах под названием Triton. Новинка ― первый за 12 лет пикап Mitsubishi, который будет продаваться в родной для компании Японии.

Новая генерация полноприводного пикапа L200 может предложить покупателю три вариации силовой установки. Таким образом, дизельный мотор Nissan 4N16 будет доступен в трех вариантах форсировки: 150, 184 и 204 л.с. На выбор представлена шестиступенчатая механическая и автоматическая трансмиссия.

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