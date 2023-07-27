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Состоялся мировой дебют нового поколения пикапа Mitsubishi L200

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Фото: Mitsubishi
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Японский производитель Mitsubishi официально представил новое поколение пикапа Mitsubishi L200. Модель также известна в некоторых странах под названием Triton. Новинка ― первый за 12 лет пикап Mitsubishi, который будет продаваться в родной для компании Японии. Об этом сообщает пресс-служба производителя 27 июля.

Новая генерация полноприводного пикапа L200 может предложить покупателю три вариации силовой установки. Таким образом, дизельный мотор Nissan 4N16 будет доступен в трех вариантах форсировки: 150, 184 и 204 л.с. На выбор представлена шестиступенчатая механическая и автоматическая трансмиссия.

Внешне пикап следует дизайн-коду Mitsubishi: в оформлении передней части автомобиля легко читается буква X. Габариты авто: 5360 мм ― длина, 1930 мм ― ширина, 1815 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 3130 мм. Одна из главных фишек новой платформы L200 ― это увеличенная на 60% жесткость кузова за счет использования высокопрочной стали.

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Полтора месяца назад компания Mitsubishi представила на европейском рынке новое поколение легендарного субкомпакта Colt, который находился в модельной линейке японской компании с 1962 по 2013 год. Новый хетчбэк предстал перед покупателем в виде перелицованного Renault Clio.

Новинка Mitsubishi будет производиться на заводе Renault в Турции, а также разделит с французским собратом по бейдж-инжинирингу силовые установки. Интерьер субкомпакта остался практически неизменным, если не считать эмблему «трех бриллиантов» на руле и несколько измененные материалы отделки. Автомобиль оснащен 10-дюймовым дисплеем медиасистемы, аудиосистемой Bose, адаптивным круиз-контролем и камерой кругового обзора.

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