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Mitsubishi представила новое поколение хетчбэка Colt

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Фото: Mitsubishi
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Японский производитель Mitsubishi представил на европейском рынке новое поколение легендарного субкомпакта Colt, сообщает 9 июня пресс-служба компании.

Colt, который находился в модельной линейки японской компании с 1962 по 2013 год, предстал перед покупателем в виде перелицованного Renault Clio.

Новинка Mitsubishi будет производиться на заводе Renault в Турции, а также разделит с французским собратом по бейдж-инжинирингу силовые установки. Например, в базовом исполнении автомобиль получит трехцилиндровый атмосферный мотор мощностью 67 л.с. и пятиступенчатую механику. Более продвинутая версия хетчбэка будет оснащаться тем же двигателем, но турбированным, мощность которого составляет 91 л.с., в паре с шестиступенчатой трансмиссией. Кроме того, Colt будет продаваться в гибридном исполнении с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 145 л.с. в связке с автоматической коробкой передач. Время разгона до первой «сотни» займет у Colt в этой версии 9,3 с.

Интерьер Mitsubishi остался практически неизменным, если не считать эмблему «трех бриллиантов» на руле и чуть другие материалы отделки. Автомобиль оснащен 10-дюймовым дисплеем медиасистемы, аудиосистемой Bose, адаптивным круиз-контролем и камерой кругового обзора.

Производитель пока не раскрывает стоимость возрожденного субкомпакта, но цена будет находиться примерно на одном уровне с Renault Clio: от €20,4 тыс. (порядка 1,8 млн рублей).

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Российские перекупщики представили на местном рынке 6 июня актуальную версию хетчбэка Hyundai i20 2023 года. Пятидверный i20 оснащен 100-сильным трехцилиндровым турбодвигателем объемом 1 л в паре с 7-ступенчатым роботом.

Автомобиль оборудован 10,25-дюймовым дисплеем системы медиа, разъемом USB-C, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ввезенный по параллельному импорту Hyundai предлагает покупателю комплекс систем безопасности Smart Sense, в число в которых входит технология автоматического экстренного торможения при угрозе столкновения.

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