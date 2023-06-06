На российском рынке появился хетчбэк Hyundai i20

Российские перекупщики представили на местном рынке актуальную версию хетчбэка Hyundai i20 2023 года, сообщает 6 июня «Российская газета». Цена на автомобиль составляет 2,4 млн рублей.

Пятидверный i20 оснащен 100-сильным трехцилиндровым турбодвигателем объемом 1 л в паре с 7-ступенчатым роботом.

Автомобиль оборудован 10,25-дюймовым дисплеем системы медиа, разъемом USB-C, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ввезенный по параллельному импорту Hyundai предлагает покупателю комплекс систем безопасности Smart Sense, в число в которых входит технология автоматического экстренного торможения при угрозе столкновения.

Актуальное поколение i20 пережило рестайлинг в 2022-м: тогда автомобиль получил чуть более стремительный дизайн. Сейчас хетчбэк сходит с конвейеров в Турции и Индии.

Что интересно, Hyundai i20, продажи которого начались в соседней Республике Казахстан в конце мая, стоит значительно дешевле по сравнению с предлагаемой импортируемой версией. Так, автомобиль с бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,4 л и мощностью 100 л.с. в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач стоит в Казахстане на 1 млн рублей дешевле ― порядка 1,4 млн рублей.

30 мая российские автодилеры начали продажи японских кроссоверов Mazda CX-3, ввезенных в страну по программе параллельного импорта. Автомобили доступны в дилерских салонах, расположенных в Приморском и Хабаровском краях.

Праворульные Mazda 2022 и 2023 годов выпуска, ранее никогда не присутствовавшие на российском рынке официально, стоят в пределах от 1,2 млн до 1,7 млн рублей. Кроссоверы доступны в двух вариациях силовой установки. Так, Mazda предлагает CX-3 с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 л и мощностью 150 л.с. и с дизельным мотором объемом 1,8 л и мощностью 116 л.с.