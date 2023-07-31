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Мир
Пять человек погибли в результате проливных дождей во Вьетнаме

Пять человек погибли в результате проливных дождей во Вьетнаме

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Фото: Global Look Press/Thanh Tung
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Во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, погибли пять человек. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила Dân Trí.

С 28 по 30 июля в провинциях Ламдонг, Биньтхуан, Донгнай, Бариа-Вунгтау прошли проливные дожди с грозами, количество осадков в некоторых населенных пунктах превысило 200 мм, сообщает газета.

30 июля на перевале Баолок в провинции Ламдонг из-за ливней сошел оползень, на место происшествия были направлены сотрудники дорожной полиции. Во время их дежурства произошло обрушение скалы, в результате чего трех полицейских и одного жителя засыпало землей и камнями, уточняется в материале.

Еще один человек погиб в провинции Биньтхуан. Сообщается, что 47-летняя женщина случайно поскользнулась на берегу ручья и была смыта паводковой водой.

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29 июля стало известно, что колумбийские спасатели нашли тело последнего человека, который числился пропавшим без вести после схода оползня. Уточнялось, что всего спасатели нашли 29 тел.

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