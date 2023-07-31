Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля

Курс доллара впервые с 7 июля превысил 92 рубля. Об этом 31 июля свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 8:00 американская валюта подорожала на 43 копейки и составила 92,13 рубля. В свою очередь курс китайского юаня вырос на 0,76 копейки и составил 12,87 рубля.

При этом курс евро стал дороже на 56 копеек, поднявшись до 101 рубля.

25 июля курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля. Курс евро опускался до 99,69 рубля.

Ранее, 21 июля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле стали снижение экспорта и рост импорта.

До этого, 6 июля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.