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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля. Об этом 25 июля свидетельствуют данные торговой площадки.

Расчетами «завтра» на 10:02 американская валюта подешевела на 56 копеек, до 89,95 рубля. В свою очередь, курс китайского юаня не меняется и сохраняется на отметке 12,57 рубля.

Евро стал дешевле на 81 копейку, опустившись до 99,69 рубля.

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В текущем июле курсы доллара и евро на Мосбирже достигали годовых максимумов. Так, впервые с конца марта 2022 года они превысили 93 и 102 рубля соответственно.

Как позднее, 24 июля, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов «Известиям», до конца июля евро может вырасти до 103 рублей.

21 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле стали снижение экспорта и рост импорта.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.

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