Эксперт рассказал о негативном влиянии жары на смартфон

Если устройство нагрелось, то перед зарядкой надо дать ему остыть. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил «Газете.Ru» заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Если ваш гаджет уже нагрелся, то прежде, чем ставить на зарядку, необходимо подержать его при комнатной температуре, немного охладить. Речь идет о естественном охлаждении, а не о помещении аппарата в холодильник. И только после этого подключать шнур питания», — заявил эксперт.

Он уточнил, что из-за воздействия высоких температур на смартфоны и другие гаджеты снижается емкость аккумуляторов, а как следствие – сокращается их срок службы.

По словам Магомедова, также стоит отказаться от беспроводных зарядок, если в помещении выше 27 градусов, так как такие зарядки сами нагревают устройство.

«Опасность для гаджетов представляют также прямые солнечные лучи: высокая температура и перегрев могут повредить OLED-экран и даже целостность корпуса», — пояснил Магомедов.

14 июня стало известно, что завод Foxconn завершил пробное изготовление смартфонов iPhone 15. Ранее предполагалось, что Apple столкнется с трудностями при производстве 48-мегапиксельных объективов для iPhone 15 и 15 Plus, что вызовет задержку с началом массового производства данных моделей смартфонов. Однако компании, вероятно, удалось решить данную проблему.

Ранее, 6 июня, Apple представила операционную систему iOS 17 с обновленным iMessage, горизонтальным режимом для iPhone и рядом других новых функций.