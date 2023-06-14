Пробную партию iPhone 15 выпустили в Китае

На заводе Foxconn завершилось пробное изготовление смартфонов iPhone 15, серийное производство которых должно начаться уже до конца июня. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил портал Pandaily.

Ранее предполагалось, что корпорация Apple столкнется с трудностями при производстве 48-мегапиксельных объективов для основной камеры iPhone 15 и 15 Plus, что вызовет задержку с началом массового производства данных моделей смартфонов. Однако согласно информации портала, корпорации удалось устранить все проблемы.

Кроме того, Apple увеличила план по производству смартфонов 15-й серии до 85–90 млн устройств, причем наибольшая доля приходится на версию Pro, сообщает портал. Кроме того, для обеспечения производственного плана завод Foxconn увеличил бонусы при подписании контракта для новых сотрудников.

Также Pandaily сообщает, что, помимо Foxconn, производством iPhone 15 Pro и Pro Max будет занимается еще один партнер Apple — Shenzhen Luxshare Precision.

Ранее, 6 июня, Apple представила операционную систему iOS 17 с обновленным iMessage, горизонтальным режимом для iPhone и рядом других новых функций.

Устройства корпорации Apple являются одними из самых популярных в мире, однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. Кроме того, 1 июня Федеральная служба безопасности вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, осуществлявшуюся в тесном сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.