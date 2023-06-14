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Пробную партию iPhone 15 выпустили в Китае

Pandaily: Foxconn завершил производство пробной партии iPhone 15
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor
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На заводе Foxconn завершилось пробное изготовление смартфонов iPhone 15, серийное производство которых должно начаться уже до конца июня. Об этом во вторник, 13 июня, сообщил портал Pandaily.

Ранее предполагалось, что корпорация Apple столкнется с трудностями при производстве 48-мегапиксельных объективов для основной камеры iPhone 15 и 15 Plus, что вызовет задержку с началом массового производства данных моделей смартфонов. Однако согласно информации портала, корпорации удалось устранить все проблемы.

Кроме того, Apple увеличила план по производству смартфонов 15-й серии до 85–90 млн устройств, причем наибольшая доля приходится на версию Pro, сообщает портал. Кроме того, для обеспечения производственного плана завод Foxconn увеличил бонусы при подписании контракта для новых сотрудников.

Также Pandaily сообщает, что, помимо Foxconn, производством iPhone 15 Pro и Pro Max будет занимается еще один партнер Apple — Shenzhen Luxshare Precision.

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