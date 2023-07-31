Адвокат пациенток пластического хирурга Хайдарова сообщила о готовности привлечь его к ответственности

Несколько девушек обвинили звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в неудачных операциях по преображению. Это произошло после того, как певица Слава публично заявила, что осталась недовольна пластикой груди, которую делала у него.



Полина — одна из девушек, с которой пообщались «Известия», рассказала, что в ее теле после вмешательства забыли нитку.



«У меня было увеличение груди имплантами и коррекция ореол. Спустя время я вышла из душа и заметила на полотенце слизь неприятного цвета и гной. Я приехала в клинику, и мне просто сказали: «Девушка, мы вам нитку забыли вытащить», — вспомнила в разговоре с «Известиями» Полина.



Сам результат ее тоже не устроил. Она предположила, что операцию делал не сам Хайдаров, а на ней «кто-то учился, нарабатывал руку». Полина добавила, что девушки, которые остались недовольны работой Хайдарова, сейчас состоят в чате, и в нем более 50 человек. Участницы делятся своими историями. Кроме того, готовится к подаче коллективное заявление о возможности привлечения Хайдарова к ответственности.



Об этом рассказала адвокат Елена Сенина, которая представляет интересы певиц Славы и Любови Успенской — ранее они тоже выражали претензии к работе пластического хирурга.



«У меня уже готовы к подаче заявления коллективные о проверке наличия составов преступлений в действиях Хайдарова и приближенных к нему лиц», — сказала она.



По ее словам, женщинами, которые посчитали, что им оказаны некачественные услуги, уже подано 22 заявления в различные инстанции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Грудной спор: пациентки обвиняют хирурга Хайдарова в неудачной пластике