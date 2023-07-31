Танкисты ВС РФ разгромили командный пункт выявленных беспилотником боевиков

Командир танкового взвода старший лейтенант Руслан Мавликасов в составе танковой роты при наступлении на важном тактическом направлении работал над ликвидацией пехоты, танков и бронетехники вражеских вооруженных формирований, когда воздушная разведка сообщила о движение тыловой колонны противника. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 31 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Тайно сопровождая вражескую колонну беспилотной авиацией, удалось вскрыть позиции замаскированного вражеского командного пункта. На основании полученных данных Мавликасов вывел танк на боевую позицию, произвел необходимые расчеты и открыл огонь на поражение цели.

Стреляя с закрытой огневой позиции, старший лейтенант работал во взаимодействии с оператором БПЛА, корректировал боевую работу по радиостанции и давал указания наводчику. Застигнутые врасплох боевики не успели найти укрытия. Танк Мавликасова поразил топливозаправщик, который, сдетонировав, уничтожил часть командного пункта вместе с боевиками и техникой.

После четырех выстрелов танкисты оперативно сменили позицию и продолжили атаковать. Они уничтожили командный пункт, а оставшиеся силы противника спешно отступили. Так российские танкисты поразили командный пункт украинских националистов, когда там находилось скопление автомобильной техники и личного состава.

Тем временем, старший лейтенант Даниил Углянский в ходе обеспечения безопасного продвижения тыловых подразделений и колонн материально-технического обеспечения в заданный район обороны, проводил инженерную разведку неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств на пути следования транспортных средств ВС РФ.

Продвигаясь в головном дозоре, он обнаружил признаки, демаскирующие минное поле. О минированном участке свидетельствовали осадка грунта, разрез дерна и высохшая трава на зеленом фоне. Обнаруженные при осмотре местности куски проволоки и промасленная бумага также указывали на установленные взрывные устройства.

После выяснения характера и количества минных заграждений, а также определения наиболее оптимальных методов разминирования, группа Углянского приступила к обезвреживанию мин. Старший лейтенант со своим подразделением обнаружили и обезвредили более двух десятков мин различного класса, чтобы очистить маршрут. Это способствовало безопасному продвижению российских подразделений в заданный район.

В свою очередь старший сержант Даниил Щегольков в составе расчета самоходной артиллерийской установки при обороне укрепрайона российских войск выполнял задачу по подавлению огневых точек противника, поражению бронированной техники и штурмовых отрядов украинских боевиков, которые в очередной раз попытались вклиниться вглубь российской обороны.

Самоходная артиллерийская установка под командованием старшего сержанта Щеголькова, корректируемая оператором беспилотного летательного аппарата, выдвинулась из укрытия на огневой рубеж. Он своевременно подавал команды на установку данных для стрельбы, корректировал огонь, действия номеров расчета, регулировал темп и режим ведения огня.

Прицельным и эффективным огнем артиллерийского орудия с минимальным расходом боеприпасов, расчет Щеголькова уничтожил скопление войск противника, артиллерийскую установку польского производства, бронеавтомобиль, а также поразил полевой склад боеприпасов.

Днем ранее, 30 июля, в Минобороны рассказали, подразделение российских десантников под командованием капитана Андрея Дмитриенко работало над прорывом тщательно подготовленной эшелонированной обороны противника. Перед ними стояла задача взять стратегически важный объект.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.