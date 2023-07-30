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Десантники прорвали оборону противника и захватили стратегический рубеж

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Подразделение российских десантников под командованием капитана Андрея Дмитриенко работало над прорывом тщательно подготовленной эшелонированной обороны противника. Перед ними стояла задача взять стратегически важный объект. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 30 июля, рассказали в Минобороны РФ.

На этапе маршрута капитан Дмитриенко обнаружил вооруженную группу украинских боевиков численностью до роты, усиленную танком и двумя боевыми машинами пехоты. Он отдал подчиненным приказ на занятие выгодных рубежей для атаки, а сам остался прикрывать маневр своих бойцов.

Вступив в бой, капитан в течение 15 минут сдерживал продвижение противника, не позволяя ему занять лучшие позиции. Затем Дмитриенко передал координаты атакующих сил на артиллерийскую батарею для нанесения удара, после которого, воспользовавшись дезорганизацией в рядах националистов, российские военнослужащие атаковали их и обратили в бегство.

Так российскими войсками был взят под контроль стратегически важный объект, что в дальнейшем позволило развить наступление на данном тактическом направлении.

Тем временем отделение Сергея Вырдина охраняло позиции российских войск в одном из районов обороны. Во время боевого дежурства один из подчиненных обнаружил беспилотник, двигавшийся к позициям российских войск.

Рядовой Вырдин выяснил направление его движения и организовал огонь по вражескому летательному аппарату. В результате точного выстрела БПЛА был сбит до подлета к оборонительным позициям и не смог передать информацию о расположении огневых средств района обороны. Это лишило противника возможности наносить точные артиллерийские удары в районе обороны ВС РФ.

В свою очередь, рядовой Денис Давыдов, находясь на позициях мотострелковых подразделений российских войск, подвергся артиллерийскому обстрелу. В какой-то момент он заметил получившего ранение военнослужащего и выдвинулся ему на помощь, несмотря на массированный огонь врага.

Используя рельеф местности, рядовой Давыдов добрался до раненного и оказал ему первую медицинскую помощь. Затем, взвалив его на себя, вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медчасть, что спасло бойцу жизнь.

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Днем ранее, 29 июля, в Минобороны рассказали, как сержант Антон Воробьев в составе воздушно-десантного подразделения обеспечивал безопасное продвижение основных сил батальонной тактической группы в заданный район. Внезапно он обнаружил вражескую засаду на краю леса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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