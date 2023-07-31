Российская команда Team Spirit победила в международном турнире по Dota 2

Российская команда Team Spirit стала победителем в международном турнире по Dota 2 Riyadh Masters. Об итогах турнира 30 июля рассказал «Спорт-экспресс».

В гранд-финале турнира Riyadh Masters российская команда опередила Team Liquid со счетом 3:1.



В команде Team Spirit состоят россияне: Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также двое украинцев: Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Победителям в качестве награды присуждается $5 млн. Team Liquid в свою очередь получат $2,5 млн.

Турнир Riyadh Masters проходил в формате LAN-ивента в в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 19 по 30 июля. Организаторами выступили Saudi Esports Federation. В соревнованиях приняли участие шестнадцать коллективов.

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