Более 30 тематических зон откроют в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума

Более 30 тематических и интерактивных зон откроют в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), который пройдет с 1 августа по 10 сентября. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, МУФ в этом году станет самым масштабным за всю историю. Тематические зоны, посвященные развитию Москвы, расположатся на территории порядка 40 тыс. кв. м вокруг главной спортивной арены страны.

«В «Лужниках» мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра «Мой район», — отметила Сергунина.

Среди локаций форума — футуристический павильон «Куб» столичного комитета по туризму. Там, в частности, пройдет шоу «Почувствуй свой город», зрителям которого расскажут о развитии столицы. В павильоне московского департамента информационных технологий посетителям предложат изучить экосистему цифровых проектов столицы: участники интерактивного путешествия познакомятся с цифровым двойником Москвы, совершат виртуальную прогулку по городу и узнают об использовании современных технологий в культуре, городском хозяйстве и образовании.

В рамках МУФ пройдут выступления музыкантов, мастер-классы, лекции, кинопоказы, аудиовизуальные шоу. Кроме того, можно будет попробовать себя в сапбординге, вейкбординге и серфинге на искусственной волне, а также принять участие в полумарафоне и соревнованиях по киберспорту. Еще там откроют экстрим-парк и будет работать колесо обозрения высотой больше 30 метров.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.