SHAMAN получил в подарок икону с острова Валаам
Перед концертом в родном городе Новомосковске автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) получил необычный подарок от корреспондента Пятого канала Светланы Шевченко — икону Богоматери с острова Валаам.
«Эта икона написана поклонницей SHAMAN в мастерских на Валааме. Художницу зовут Светлана. Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Санкт-Петербурге. А ребята попросили доставить икону на родину артиста», — рассказала «Известиям» коллега.
Музыкант принял подарок с благодарностью, перекрестился и поцеловал образ. По словам поклонников, перед выступлением SHAMAN осветил стадион.
Артист предстал перед публикой необычным способом: спустился на стадион с вертолета и сразу начал выступление.
Перед шоу музыкант отмечал, что концерт в родном городе — ответственное событие для него. Вместе с артистом на сцену выйдет его отец, а с трибун будут наблюдать мать, бабушка и дедушка.
20 июля артист представил клип на новую песню «Мой бой». Героями ролика стали жители Донбасса, добровольцы и бойцы российской армии, а также медики, волонтеры и военные корреспонденты. Клип набрал 1 млн просмотров на YouTube менее чем за сутки.