«Локомотив» на выезде разгромил «Факел» со счетом 4:1
Футболисты московского «Локомотива» обыграли воронежский «Факел» в гостях со счетом 4:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 30 июля сообщил «Спорт-Экспресс».
В составе победителей голы забили нападающий Артем Дзюба (13-я минута), защитник Наир Тикнизян (60, 89), нападающий Сергей Пиняев (67). У «Факела» отличился форвард Евгений Марков.
В следующем туре «Локомотив» 5 августа в гостях сыграет с московским ЦСКА. «Факел» 6 августа сыграет с «Балтикой».
Ранее, 23 июля, футбольный клуб «Ростов» со счетом 2:1 победил «Факел». Матч прошел на стадионе «Ростов Арена».