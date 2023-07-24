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ФК «Ростов» обыграл «Факел» и забил 1000-й гол в РПЛ

«Ростов» забил 1000-й и 1001-й голы в чемпионатах России
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Футбольный клуб «Ростов» со счетом 2:1 победил воронежский клуб «Факел» в домашнем матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 23 июля.

Матч состоялся на стадионе «Ростов Арена», его посетило более 11 тыс. зрителей.

В команде победителей голы забили Максим Осипенко на 39-й минуте и Роман Тугарев на 56-й минуте. Гол Осипенко стал 1000-м для его команды за время выступления в высшем дивизионе первенства России. У проигравших отличился Евгений Марков, забивший первый гол прошедшего матча на 17-й минуте.

Футбольный клуб «Ростов» стал шестым клубом, преодолевшим эту юбилейную отметку. Ранее данное достижение получили московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и петербургский «Зенит».

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Ранее, 9 июля, футбольный клуб «Ростов» обыграл дома «Факел» в товарищеском матче. Игра прошла в формате два тайма по 60 минут, завершившись со счетом 3:0.

28 мая «Ростов» прервал серию из трех поражений в Российской премьер-лиге победой над «Ахматом» из Грозного со счетом 3:2 в матче 29-го тура РПЛ.

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