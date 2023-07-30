Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае
Два дельтаплана столкнулись на склоне горы Юца в Ставропольском крае в воскресенье, 30 июля.
По данным Telegram-канала «112», в результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал и был доставлен в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
20 июля также в районе поселка Юца два человека на дельтаплане потерпели крушение и упали на гору. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Пятигорска. У них были зафиксированы множественные переломы.
Месяцем ранее два человека погибли в результате падения дельтаплана в Катав-Ивановском районе под Челябинском.