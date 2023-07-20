Пострадавших при падении дельтаплана в Ставрополье доставили в больницу Пятигорска

Пострадавших при падении дельтаплана в горах в Ставропольском крае доставили в центральную городскую больницу Пятигорска, сообщает источник «Известий» в четверг, 20 июля.

Всего пострадали два человека. У них зафиксированы множественные переломы.

Инцидент произошел в районе поселка Юца ранее в этот день. Состояние дельтапланеристов оценивается как тяжелое.

До этого, 9 марта, дельтаплан упал на одноэтажный дом в Звенигороде. На нем находились два человека, один из них пострадал. В распоряжении «Известий» также появились кадры с моментом падения аппарата.