«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью во втором туре РПЛ
Казанский «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч состоялся 30 июля на стадионе «Ак Барс Арена».
Игра завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля Джоэль Фамейе открыл счет на 35-й минуте, после чего Матиас Перес забил мяч на 85-й.
«Рубин» набрал второе очко за сезон и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» с одним баллом делит места с девятого по 12-е.
Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» во втором туре РПЛ. Их матч также закончился со счетом 1:1. Обе команды делят первое место с четырьмя очками.