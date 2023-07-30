Психолог допустила гибель мужа Натали из-за депрессии

Причиной смерти продюсера Александра Рудина, мужа певицы Натали, могла стать депрессия. Об этом 30 июля рассказали «Известиям» психиатр Василий Шуров и психолог Алексей Рощин.

По словам Натали, к смерти ее мужа привели осложнения от перенесенного коронавируса.

«К сожалению, хронические затяжные заболевания очень часто у пациентов вызывают депрессию. Усиливается отчаяние. Примерно 10-15% таких людей совершают суицид», — заявил Шуров.

Также он отметил, что Рудин недавно перенес смерть отца, и это тоже могло усугубить состояние. По его словам, среди мужчин старше 50 лет почти невозможно предотвратить самоубийство.

«Это подростки могут с кем-то поделиться. А взрослые мужчины сразу принимают решение, не желая ни у кого просить помощи», — сказал психиатр.

В свою очередь Рощин рассказал, что человек может начинать себя чувствовать обузой для близких, если не получает положительного прогноза о своей продолжительной болезни.

«Нужна большая любовь со стороны близких, для которых это тоже испытание — иметь дело с серьезно больным», — уверен психолог.

Ранее в этот день стало известно, что тело Рудина было обнаружено на козырьке одного из домов на Беломорской улице в Москве. Эксперты не нашли на теле мужчины видимых признаков криминальной смерти. Обстоятельства трагедии уточняются.

О смерти Александра Рудина сообщалось ранее этим же днем. Мужчина не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек. Рудина похоронят в его родном Дзержинске Нижегородской области.