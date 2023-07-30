Скончался муж певицы Натали

Продюсер Александр Рудин, муж певицы Натали (Наталья Рудина), скончался в возрасте 53 лет. Об этом 30 июля сообщила «Комсомольская правда».

«Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила, и вот снова беда», — рассказали близкие артистки.

О причинах смерти не сообщается. Источник рассказал, что мужчина не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек.

Наталья и Александр были в браке 32 года. Как рассказали друзья пары, они предоставили в ЗАГС фальшивую справку о беременности, чтобы расписаться, когда девушке было 17 лет. В браке у них родилось трое детей.

Рудина похоронят в его родном Дзержинске Нижегородской области.

Натали известна по таким хитам, как «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина».