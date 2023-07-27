Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«За Палыча!» 12+

Режиссер: Андрей Богатырев. В ролях: Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Полина Давыдова, Кузьма Котрелев, Константин Крюков, Максим Коновалов, Иван Охлобыстин, Алексей Шевченков, Михаил Горевой, Валерий Баринов, Александр Лыков.

Пронзительная, веселая история о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома. У Темы Голубя есть всё, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а мажор отправляется в армию в войска ВДВ. Вернувшись, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом…

С 27 июля в прокате

«Бизнес по-русски» 16+

Фото: Самокат

Режиссер: Александр Цыренов. В ролях: Сергей Иванов, Амаду Мамадаков, Марина Куделинская, Данил Гордин, Мария Бистимирова, Индира Шакирова.

История из разряда — хотели как лучше, а получилось — как всегда. Эпидемия COVID-19, вводят локдаун, по телевизору призывают вакцинироваться. На этом фоне предприниматель и его работники сталкиваются с проблемой введенных ограничений и отсутствием клиентов. Разные способы поддержания бизнеса не приводят к положительному результату, и бизнесмен принимает кардинальное решение, которое изменит его будущее.

С 27 июля в прокате

«Монтекристо» 18+

Фото: Canary Pictures Vehicles

Режиссер: Альберто Руис Рохо. В ролях: Уильям Леви, Хуан Фернандес, Роберто Энрикес, Эсмеральда Пиментел.

Сериал, вдохновленный популярным романом Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Действие перенесено в наше время. Главный герой Алехандро — владелец крупной технологической компании, но никто не знает ни подробностей его жизни, ни источника стартового капитала. Конкуренты не дремлют и мечтают получить дело Монтекристо. Самый дерзкий и наглый из них аристократ Фернандо Мондего даже не подозревает, что за личностью Алехандро скрывается человек, чью жизнь он разрушил много лет назад. Но теперь он вернулся и не остановится в желании отомстить.

С 28 июля в онлайн-кинотеатре Амедиатека

«Сквозь время» 12+

Фото: НМГ Кинопрокат

Режиссер: Александр Богуславский. В ролях: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо, Никита Тарасов.

Научно-фантастический триллер об ученых, сумевших обмануть время. Двое братьев-исследователей разгадывают величайшую загадку Вселенной. В результате экспериментов они попадают в аномальную зону, покрытую туманом. Загадочный туман — это поле отработанных квант-частиц, в которых отпечатались события, происходящие в определенный день. Частицы повторяют всего два дня, начало и конец временной петли — 22 августа 1986 и 2036 годов. Находясь внутри зоны, братья понимают, что сделали время самым настоящим оружием.

С 27 июля в онлайн-кинотеатрах

«О чем говорят незнакомцы» 18+

Фото: Провзгляд

Режиссер: Херардо Эрреро. В ролях: Малена Альтерио, Александра Хименес, Гойя Феле Мартинес, Хуан Карлос Вельидо, Антонио Пагудо, Ева Угарте.

Три незнакомые пары встречаются в роскошной квартире, наполненной дизайнерской мебелью и картинами именитых художников. Все они пришли на сеанс семейной терапии, вот только психотерапевт не явился, а на столе лежат восемь конвертов, в каждом из которых задание для совместного исполнения. Их ждет вечер, полный самых неловких признаний, а в конце — поворот, которого никто не ждал.

С 27 июля в прокате

Театр

«Анна Каренина» 12+

Фото: Большой театр/Елена Фетисова

Хореограф-постановщик: Борис Эйфман. В ролях: Мария Абашова, Игорь Субботин, Сергей Волобуев, Виктория Мокроусова, Дмитрий Крылов, Артем Лепков.

Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в Большом театре. Спектакль полон внутренней психологической энергии и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию. Убрав все второстепенные линии романа Льва Толстого, хореограф сосредоточился на любовном треугольнике Анна – Каренин – Вронский. Балет представят в рамках фестиваля «Черешневый лес».

29 июля, 19:00, 30 июля, 12:00, 19:00, Большой театр, Историческая сцена

«Укрощение строптивой» 12+

Фото: Театр Моссовета/Елена Лапина

Режиссер: Андрей Кончаловский. В ролях: Юлия Высоцкая, Алексей Розин, Александр Филиппенко, Игорь Ясулович, Ксения Комарова/Юлия Бурова, Владислав Боковин, Михаил Филиппов, Олег Кузнецов.

Премьерой «Укрощение строптивой» Андрей Кончаловский откроет задуманную им для постановки «шекспировскую трилогию». Идея этого проекта в том, чтобы погрузить зрителя в мир великого драматурга: Шекспир — комедия; Шекспир — трагедия; Шекспир — фантазия. В полижанровый сценический триптих, начатый «Укрощением строптивой», в дальнейшем должны войти трагедия «Макбет» и фантазия «Буря».

30 июля, 19:00, театр Моссовета

Концерты

SHAMAN 6+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Большое шоу на родине автора и исполнителя в Новомосковске Тульской области на стадионе «Химик». Этот проект SHAMAN готовил долго. Для него это очень ответственное и знаковое выступление. Своим землякам он подарит грандиозный праздник. В качестве звездного гостя на сцену с исполнителем хита «Я русский» выйдет звезда мирового балета, ректор Академии хореографии в Севастополе Сергей Полунин. В программе любимые песни — «Встанем», «Моя Россия», «Мед», «Мой бой», а также поклонников ждет премьера очередного сочинения. И по традиции концерт завершится исполнением гимна России.

30 июля, 20:00, стадион «Химик» (Новомосковск)

Сергей «Чиж» Чиграков. Творческий вечер 16+

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сергей Чиграков даст большой сольный концерт. Выступления «Чижа» неизменно собирают аншлаги, а аккорды к песням «О любви», «Вечная молодость» и «18 берез» пытается подобрать каждый новоиспеченный гитарист. Еще в середине 1990-х артист по суровым рокерским законам со всем порвал и начал сначала. Покинул группу «Разные люди», уехал в Питер, основал новый проект под названием «Чиж & Со». Стартовать ему пришлось с формата квартирников, но уже очень скоро группа стала клубной, затем фестивальной и, главное, — народной.

29 июля, 20:00, «16 Тонн»

«Чебурашка» 0+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Премьера грандиозного музыкально-циркового переполох-шоу по мотивам фильма. Спектакль в постановке Нины Чусовой с добрыми песнями, искрометным юмором и захватывающим сюжетом. Автор музыкального оформления солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. В постановке задействовано 52 артиста, среди которых звезды Cirque du Soleil и TODES. Свой голос Чебурашке в шоу подарила актриса Ольга Кузьмина.

Больших и маленьких зрителей ждет продолжение истории маленького пушистого героя. Вместе с новыми друзьями Чебурашки зрителям предстоит противостоять неприятелям и сорвать коварный план вредной Шапокляк, которая готовит… шапоклад, превращающий детей в злых и непослушных.

27, 28 июля, 18:00, 29 июля, 11:00, 15:00, концертный зал «Москва»

«Моральный кодекс» 16+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Музыкальный стиль коллектива Сергея Мазаева держится на трех основных течениях: ироничный биг-бит, неоромантика и танцевальный рок-н-ролл. В программе концерта прозвучат лучшие и всеми любимые песни коллектива: «Первый снег», «Ночной каприз», «Я выбираю тебя», «Кошки» и «До свидания, мама» и многие другие знаковые хиты.

28 июля: 20:00, «16 Тонн»

Музеи

«Игра в пространство» 0+

Фото: Музей «Новый Иерусалим»

Проект отражает тему работы художника с пространством и представляет широкий спектр знаковых имен мастеров XX–XXI веков: Давид Бурлюк, Филипп Малявин, Александр Осмеркин, Петр Кончаловский, Морис Вламинк, Анри Мартэн, Мария Ломакина, Владимир Вейсберг, Андрей Гросицкий и другие. Всего в экспозицию вошло более 80 работ из коллекции музея. Многие произведения открыты широкому кругу зрителей впервые.

До 28 января, музей «Новый Иерусалим»

«Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» 6+

Фото: Пресс-служба Русского музея

Шедевры Василия Сурикова из собрания Русского музея выставлены в Новосибирске. В экспозиции представлено более 40 произведений великого сибирского художника, в том числе картины из постоянной экспозиции и фондов Новосибирского государственного художественного музея и других галерей. Центр экспозиции — масштабное полотно «Покорение Сибири Ермаком». Его размер почти три на шесть метров, а вес более 200 кг. За 84 года, что картина находится в Русском музее, она впервые покинула его пределы. Из Третьяковской галереи доставили «Посещение царевной женского монастыря», этюды для картины «Боярыня Морозова» и несколько других работ, а также «Портрет художника Василия Ивановича Сурикова» кисти Ильи Репина.

До 15 октября, Новосибирский государственный художественный музей

«Война: день за днем» 0+

Фото: Музей Победы

Выставка в Музее Победы, приуроченная ко Дню Военно-морского флота. Во временной экспозиции представлено около 40 раритетов из фондов музея. Среди них — летняя форма краснофлотца образца 1934 года, форма офицера ВМФ образца 1943 года со знаками различия инженер-капитана I ранга, а также навигационные инструменты, образцы техники и плакаты. Один из наиболее интересных экспонатов — пятиконечная звезда. В годы войны она устанавливалась на рубке эсминца и показывала, что корабль отмечен призом командующего за выполнение определенной задачи.

До 28 августа, Музей Победы

«Пропейзаж» 18+

Фото: ГРАУНД Солянка

Выставка про пейзаж в живописи, графике, видеоарте, рукоделии и звуке. Созданные в различных жанрах — живописи, графики, скульптуры, фотографии, видео-арта — произведения «передаются» композиторам и саунд-артистам, и на основе впечатлений от работ музыканты пишут свои композиции. Вследствие коллаборации формируется уникальное сочетание визуальных и звуковых ландшафтов.

С 27 июля по 24 сентября, «ГРАУНД Солянка»

«Георгий Кизевальтер. Художник-коллекционер» 18+

Фото: ММОМА

Московский музей современного искусства представляет проект Георгия Кизевальтера — история о судьбе и творчестве некого «художника» и его необычной коллекции. Сюжет проекта строится вокруг выдуманного «художника-коллекционера», решившего объединить практически забытые образы советской идеологии, воплощенные в почтовых марках, конвертах и открытках, с идеями модернизма. В экспозицию вошло более 60 живописных и графических работ, видеофильм, инсталляция. А также посетители познакомятся с экспонатами из Музея русской почты и Московского почтамта.

С 27 июля по 27 августа, образовательный центр ММОМА

Фестивали

«Африка. Вместе в будущее» 16+

Фото: Пресс-служба фестиваля/Александр Цуканов

На фестивале все желающие смогут познакомиться с современной культурой Африки. На все мероприятия вход бесплатный, по регистрации на сайте события. Гостей ждут премьеры самых ярких фильмов африканского континента. В программе: призеры международных фестивалей и культовые независимые картины. Также на форуме проходит фотовыставка «Африканская мечта».

До 28 июля, «Ленфильм» (Санкт-Петербург)

Кинофестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ» 16+

Фото: Предоставлено пресс-службой

В конкурсе фестиваля полнометражные и короткометражные картины, снятые молодыми режиссерами. На мысе Тарханкут пройдут премьерные показы российских, китайских, сербских и белорусских полнометражных картин, фильмов внеконкурсной программы, а также сериальных новинок от онлайн-платформ.

Гостями фестиваля станут более 100 молодых режиссеров, сценаристов и операторов из разных городов России. В состав жюри вошли Александр Цыпкин, Егор Бероев, Александр Михайлов, Илья Куликов, Жан Просянов и другие представители киноиндустрии. Победителей объявят 30 июля.

До 30 июля, мыс Тарханкут, село Оленевка (Крым)