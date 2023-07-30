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Стали известны подробности смерти мужа певицы Натали

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Фото: соцсети
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Тело продюсера Александра Рудина, мужа певицы Натали, было обнаружено на козырьке одного из домов на Беломорской улице в Москве. Об этом в воскресенье, 30 июля, рассказал источник «Известий».

«Был обнаружен без признаков жизни, предсмертную записку не оставил», — сообщил информатор.

Эксперты не нашли на теле мужчины видимых признаков криминальной смерти. Обстоятельства трагедии уточняются.

Источник сообщил, что у Рудина была постковидная депрессия. С 2021 года он стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сама певица уточнила, что причиной трагедии могли стать осложнения, которые начались у Рудина после перенесенного коронавируса.

«Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», — передает слова Натали ТАСС.

Наталья и Александр были в браке 32 года. У них родилось трое детей.

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О смерти Александра Рудина стало известно ранее этим же днем. Мужчина не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек.

Рудина похоронят в его родном Дзержинске Нижегородской области.

Натали известна по таким хитам, как «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина».

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