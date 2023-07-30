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NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров

NYT: в США опасаются, что «вредоносный китайский код» может сорвать их военные операции
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Фото: REUTERS/U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko
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Администрация президента США Джо Байдена взялась за поиски «вредоносного компьютерного китайского кода», который, по ее мнению, может повлиять на военные операции США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) в пятницу, 29 июля, со ссылкой на американских чиновников.

По словам представителей американских военных, разведки и национальной безопасности, как отмечается в материале, Китай спрятал вредоносное программное обеспечение (ПО) «глубоко внутри сетей, контролирующих электросети, системы связи и водоснабжения, которые питают военные базы в Соединенных Штатах Америки и ​​во всем мире».

«Обнаружение вредоносного ПО вызвало опасения, что китайские хакеры, вероятно, работающие на Народно-освободительную армию, внедрили код, предназначенный для срыва военных операций США в случае конфликта, в том числе, если Пекин выступит против Тайваня в ближайшие годы», — пишут авторы статьи.

Как заявил изданию неназванный представитель конгресса США, это вредоносное ПО является, по сути, «бомбой замедленного действия», которая может позволить Китаю «прервать или замедлить развертывание американских войск или операции по пополнению запасов, отключив электричество, воду и связь с военными базами США».

Чужим умом: как хакеры используют искусственный интеллект для киберпреступлений
Нейросети способны автоматизировать процессы взлома в Сети

12 июля The New York Times писала, что официальные лица в США заявили о попытке якобы китайских хакеров добраться до электронных писем Госдепартамента в результате взлома. Это подтвердила Microsoft, выявив взлом незадолго до поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин 18 июня. Сообщалось, что хакеры атаковали около 25 организаций, включая правительственные учреждения. Компания описала атаку как хакерское нападение на конкретные учетные записи, а не как широкомасштабное вторжение, не уточнив, сколько учетных записей пострадало.

В МИД КНР в свою очередь отмечал, что, обвиняя Китай в хакерских атаках, США намерены отвлечь внимание мирового сообщества от собственных действий в киберпространстве.

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