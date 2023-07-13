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NYT узнала о попытках хакеров из КНР взломать почту Госдепа США

NYT: китайские хакеры пытались взломать почту Госдепа США до поездки Блинкена в Пекин
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Официальные лица в США заявили, что Китай пытался добраться до электронных писем Госдепартамента в результате взлома, что подтвердила Microsoft, выявив взлом незадолго до поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в июне, пишет 12 июля The New York Times (NYT).

«Расследование действий китайских хакеров, которые, вероятно, связаны с военными или шпионскими службами Китая, продолжается, заявили американские официальные лица. Но они не стали утверждать, что хакеры украли конфиденциальную информацию, настаивая на том, заверив в отсутствии хакерского проникновения в засекреченную электронную почту или облачные системы», — пишет газета.

Команда по кибербезопасности Госдепартамента первой обнаружила вторжение в систему. По словам нескольких информаторов, атака была нацелена на отдельные учетные записи электронной почты.

Microsoft, которая раскрыла взлом, заявила, что атаки начались в мае. Госдеп обнаружил взлом 16 июня и проинформировал Microsoft в тот же день, незадолго до поездки мистера Блинкена в Пекин, сообщил американский чиновник.

Один высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что изначально казалось, будто взлом не был напрямую связан с поездкой Блинкена. Другие официальные лица предупредили, что расследование того, какие материалы, если таковые имелись, были украдены хакерами, всё еще на стадии расследования.

В заявлении Госдепартамента говорится: после обнаружения «аномальной активности» правительство предприняло шаги по обеспечению безопасности систем и «продолжит внимательно следить и быстро реагировать на любую дальнейшую активность».

Microsoft, в свою очередь, обнаружила, что хакеры атаковали около 25 организаций, включая правительственные учреждения. Компания описала атаку как хакерское нападение на конкретные учетные записи, а не как широкомасштабное вторжение, не уточнив, сколько учетных записей пострадало.

Тормозной путь: для чего Энтони Блинкен летит в Пекин
Госсекретарь США сможет лишь приостановить эскалацию отношений с Китаем, считают эксперты

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

На следующий день, 19 июня, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Он также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

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