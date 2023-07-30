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На Украине оценили проблему торговли людьми в стране как сверхактуальную

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kyrylo Chubotin
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Национальная полиция Украины заявила, что оценивает проблему торговли людьми в стране как сверхактуальную. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале, опубликованном в субботу, 30 июля.

«30 июля мировое сообщество отмечает День борьбы с торговлей людьми. На Украине эта тема сверхактуальна и требует коалиции усилий общества и правоохранителей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время новыми рисками в стране стали выезд граждан Украины за границу, вынужденные внутренние переселенцы, а также потеря украинцами жилья и рабочих мест.

В пресс-службе добавили, что в частности, в фокусе полиции находятся такие проблемы, как трудовая и сексуальная эксплуатация, использование женщин в суррогатном материнстве, продажа детей.

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В июле прошлого года замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщала, что для борьбы с торговлей людьми на Украине на базе Европола была создана группа Ukrainian Task Force, которая занимается отслеживанием, что случилось с украинцами, которые временно покинули страну.

В марте того же года женевская НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» отмечала, что украинские беженцы в Европе подвергаются всё большему риску стать жертвами торговли людьми. Уточнялось, что в 2022 году украинцы не раз попадали в руки преступников. Другой негативной тенденцией стала фетишизация беженцев в сексуальных целях из-за их статуса жертвы.

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