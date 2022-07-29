В МВД Украины раскрыли факты торговли людьми в стране

Замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко заявила, что на территории страны за последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми. Трансляция с выступлением Павличенко опубликована на YouTube.

«Полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 149 УК Украины «Торговля людьми», три из которых являлись торговлей детьми», — рассказала замглавы МВД.

По ее словам, для борьбы с такими случаями на базе Европола была создана группа Ukrainian Task Force, которая занимается отслеживанием, что случилось с украинцами, которые временно покинули страну и находятся в России или на территории ЕС. Уточняется, что лидерами группы стали сотрудники австрийского МВД.

Ранее, 21 июля, Госбюро расследований (ГБР) Украины рассказало о задержании группы лиц, которая под видом действовавших украинских военных продавала оружие и наркотики. Отмечается, что участники группировки использовали форменную одежду и автомобиль с опознавательными знаками военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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