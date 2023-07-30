Пятеро мужчин избили сотрудников ДПС в Краснодаре

Пятеро мужчин избили сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) в Краснодаре. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 29 июля на улице Тургенева возле временного поста остановился автомобиль ВАЗ. Он создавал препятствие другим участникам дорожного движения.

«В ответ на законные требования сотрудников ДПС водитель автомобиля и его четверо пассажиров оказали им неповиновение, а в процессе пресечения их противоправных действий применили в отношении полицейских насилие. После этого четверо фигурантов скрылись с места происшествия», — сообщило ведомство на своем сайте.

Глава регионального следственного управления Андрей Маслов поручил возбудить уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей»).

Ранее, 27 июля, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на сотрудников полиции в Республике Бурятия. На них напали нелегальные копатели нефрита, забросав сотрудников правопорядка камнями, палками и бутылками.