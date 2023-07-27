Бастрыкину доложат о ходе следствия по нападению на полицейских в Бурятии

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на сотрудников полиции в Республике Бурятия. Об этом говорится 27 июля в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, СМИ сообщили, что в районе Оспинского месторождения работники одной из добывающих драгоценные металлы организаций заметили на своей территории нелегальных копателей. Они обратились в полицию.

Когда стражи порядка прибыли по вызову, на них напали несколько десятков человек, пострадали двое правоохранителей. В итоге полицейским пришлось отстреливаться.

Следственными органами СК РФ по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ («применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Принимаются меры к розыску причастных к совершению преступления лиц.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по региону доложить о предварительных результатах следствия.

Инцидент, напоминает «Газета.Ru», произошел в Окинском районе Бурятии. Нелегальные копатели добывали нефрит, а когда на место прибыли полицейские, то закидали их камнями, палками и бутылками.

Были задержаны несколько десятков нарушителей, некоторым удалось сбежать, ведется их розыск.

Бурятия является лидером в России по добыче нефрита. Ранее были зафиксированы неоднократные случаи его контрабанды в Китай. Там изделия из нефрита очень ценятся благодаря лечебным свойствам.