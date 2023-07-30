Российская ПВО лишила украинских радикалов 44 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника. Об этом 30 июля сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка Луганской Народной Республики, Сладкое, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Шевченково, Долинка, Трудовое, Новопокровка, Мирное Запорожской области, Старая Збурьевка и Новая Каховка Херсонской области», — сообщил на брифинге журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что всего с начала спецоперации армия РФ уничтожила 457 самолетов, 245 вертолетов, 5 358 беспилотиков, 427 зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Он также отметил, что были уничтожены 11 029 танков и других боевых бронированных машин. Всего уничтожено 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 661 орудие полевой артиллерии и минометов. Кроме того, по словам Конашенкова, ликвидирована 11 971 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот день официальный представитель оборонного ведомства сообщил, что российские бойцы уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) также был поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Украины. За сутки были поражены поражение 102 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах.

Днем ранее, 29 июля, Минобороны сообщало об уничтожении шести украинских беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики (ЛНР), Спорное, Первомайское, Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Марфополь Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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