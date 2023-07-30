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Российская ПВО лишила украинских радикалов 44 беспилотников

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника. Об этом 30 июля сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка Луганской Народной Республики, Сладкое, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Шевченково, Долинка, Трудовое, Новопокровка, Мирное Запорожской области, Старая Збурьевка и Новая Каховка Херсонской области», — сообщил на брифинге журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что всего с начала спецоперации армия РФ уничтожила 457 самолетов, 245 вертолетов, 5 358 беспилотиков, 427 зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Он также отметил, что были уничтожены 11 029 танков и других боевых бронированных машин. Всего уничтожено 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 661 орудие полевой артиллерии и минометов. Кроме того, по словам Конашенкова, ликвидирована 11 971 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот день официальный представитель оборонного ведомства сообщил, что российские бойцы уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В районе населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) также был поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Украины. За сутки были поражены поражение 102 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах.

Днем ранее, 29 июля, Минобороны сообщало об уничтожении шести украинских беспилотников в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики (ЛНР), Спорное, Первомайское, Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Марфополь Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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