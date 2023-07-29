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Мужчина устроил драку с поножовщиной в баре Санкт-Петербурга

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Фото: скриншот
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Неизвестный мужчина устроил драку с поножовщиной в Санкт-Петербурге утром 29 июля. Как выяснили «Известия», он напал на работника бара «Пижама» в Красносельском районе.

Конфликт между сотрудником заведения и посетителем произошел на фоне приставаний последнего к девушкам. Мужчина ругался и угрожал им ножом.

Работник решил заступиться за клиенток. Как отметил источник, в результате сотрудник и дебошир вышли на улицу, чтобы не отвлекать остальных, находящихся в помещении.

«Там неизвестный скользнул по работнику «Пижамы» ножом. Удар пришелся в область ребер», — уточнил источник.

Напавший злоумышленник скрылся с места происшествия на иномарке, теперь его разыскивают.

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Ранее, 23 июля, трое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями после драки в Санкт-Петербурге. У них диагностировали множественные травмы и резаные раны. Напавшие скрылись на автомобиле, но позднее правоохранители задержали их по горячим следам и доставили в отдел полиции.

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